Bakan Göktaş: 6284 bizim için önemli bir kanun

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.



Seçim öncesi tartışma konusu olan 6284 sayılı, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" için "geri dönüş yok" mesajı verdi.



Ailenin güçlendirilmesininin şart olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, 6284 sayısı kanunun önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Göktaş, "Bizim amacımız burada kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin olmaması." dedi.



SÜRESİZ NAFAKA

Bakan Göktaş, süresiz nafaka uygulamasının kabul edilemez olduğunu ve bu konu hakkında da adım atılacağını ifade etti.



"Bir mağduriyet oluşuyorsa bunun üstesinden gelmek gerekiyor. Diğer bakanlıklarla bu konu üzerinde çalışıyoruz." diyen Göktaş, süresiz nafakada sorunun uygulamada olduğunu dile getirdi.



Süresiz nafakanın adil bir durum olmadığı belirten Göktaş, "Adalet Bakanımızla görüştüğümüzde bunu konuyu ele aldık. Hakim ve savcıların özel ders olarak bunu adalet akademisinde ele alabilirler." dedi.

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kız çocuklarının okullaşma oranlarını artıracaklarını da söyledi ve örgün eğitimin tüm kademelerinde, bu oranı yüzde 100 seviyesine çıkarmak istediklerini belirtti.

