Bakan Göktaş: Doğum yardımı ödemesi 30 Ekim’de hesaplarda olacak

Bakan Göktaş, A Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’de hane halkı büyüklüğünün 4’ten 3’e düştüğünü, evlilik ve ebeveynlik yaşının yükseldiğini belirterek, “Genç ve dinamik nüfus yapımız en büyük gücümüz, ancak nüfusumuz giderek yaşlanıyor.” dedi.



"AİLE VE NÜFUS 10 YILI" GELİYOR



Bakan Göktaş, son yıllarda nüfus politikalarına yönelik önemli adımlar attıklarını, bu kapsamda 81 ilde aile çalıştayları düzenlediklerini, 15 binden fazla sivil toplum temsilcisi, akademisyen ve vatandaşla görüştükten sonra Aile Şurasını hayata geçirdiklerini hatırlattı. Göktaş, 2024 - 2028 yıllarını kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsünün kurulduğunu söyledi. “Cumhurbaşkanımız önümüzdeki 10 yılı ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ olarak ilan etti. Çok yakında bu kapsamda genelgeler yayımlanacak.” açıklamasında bulundu. Aile yılı çerçevesinde Aile Akademileri, Aile Festivali, Uluslararası Aile Forumu ve Aile Dostu İş Yeri Projesi gibi etkinlikler düzenlediklerini aktaran Göktaş, “MÜSİAD ile yaptığımız protokolle evlenecek çalışanlara 3 asgari ücret, yeni çocuk sahibi olacaklara 2 asgari ücret destek sağlanacak.” dedi.



DOĞUM YARDIMI SİSTEMİ GENİŞLETİLDİ



Doğum yardımı sistemine ilişkin ayrıntıları paylaşan Bakan Göktaş, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yaşına kadar aylık 5 bin lira destek sağlandığını belirtti. Yeni evlenecek çiftlere yönelik Aile ve Gençlik Fonu hakkında da bilgi veren Göktaş, “İlk aşamada belirli kriterler kapsamında 18 - 29 yaş arasındaki gençlere 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli 150 bin liralık destek sağladık. Kısa süre önce bu miktarı artırdık; 18 - 25 yaş grubuna 250 bin lira, 26 - 29 yaş grubuna 200 bin lira kredi veriyoruz.” dedi. Fona bugüne kadar 160 binden fazla çiftin başvurduğunu açıklayan Göktaş, gençlerin evlilik öncesi eğitimlere katıldığını da söyledi.

"AMACIMIZ ŞİDDET DÖNGÜSÜNÜ OLUŞMADAN KIRMAK"



Kadına yönelik şiddetle mücadeleye de değinen Bakan Göktaş, TÜBİTAK, Marmara Üniversitesi ve TÜİK işbirliğiyle 10 yıl aradan sonra yapılan "Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması”nın sonuçlarını paylaştı.



“Kadına yönelik şiddetle mücadele, sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştığımız bir alan. Tek vaka bile bizim için fazla bir vaka.” diyen Göktaş, araştırmanın dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi yeni alanlara ışık tuttuğunu belirtti. “Amacımız şiddet döngüsünü oluşmadan kırmak. Her türlü şiddet olayıyla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, “Terörsüz Türkiye sürecinin Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçtiğini” belirterek, bu sürecin toplumsal huzur ve kardeşlik açısından bir milat olduğunu vurguladı. “Amacımız bir daha hiçbir annenin gözyaşı akmasın, hiçbir evlat babasız kalmasın.” diyen Göktaş, şehit ve gazi yakınlarıyla yapılan buluşmaların devam ettiğini, onların taleplerine yerinde çözümler üretildiğini söyledi. “Güçlü bir Türkiye’yi inşallah şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.” dedi.