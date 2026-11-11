Bakan Göktaş duyurdu. Kreşler için ilk kez teşvik paketi geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

AİLE VE GENÇLİK FONU ÖDEMELERİ

Bakan Göktaş, bakanlığa bağlı 2 bin 913 kuruluş, denetimdeki 2 bin 970 kuruluş ve 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan oluşan güçlü bir teşkilatla hizmetleri 86 milyon vatandaşa ulaştırdıklarını belirtti.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile, yenilikçi aile politikalarını hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, kurumlar arası işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi.

Göktaş, 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya, işçilerin babalık iznini ise 10 güne çıkararak memurlarla eşitlediklerini anımsatarak şunları kaydetti:

"Yeni doğum yardımı sistemimizle, çocuk sahibi ailelerimize desteğimizi güçlendirdik. 1,4 milyon çocuk için 30,4 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Bu ödemelerin yüzde 90'ı, iki ve üzeri çocuk sahibi annelere sağladığımız düzenli desteklerdir ve çocuklar beş yaşını doldurana kadar devam ediyor. Aile ve Gençlik Fonu'yla, yeraltı kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz.

“BU YIL EVLENENLERİN YÜZDE 26'SI FONDAN YARARLANDI”

Bu yıl gelir şartını esneterek 18-25 yaş aralığındaki çiftlerimiz için 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaki çiftlerimiz için 200 bin liraya çıkardık. Bu sene, bu yaş grubunda evlenen gençlerin yüzde 26'sı desteğimizden yararlandı. Genç çiftlerimize 2,1 milyar lirayı aşan hibe desteği sunarken, 25 bin 561 yavrumuzun doğum müjdesiyle mutluluklarını paylaştık. Kasım ayı itibarıyla, 249 bin 686 gencimize 24 milyar 83 milyon lira destek sağlayacağız. Maddi desteklerimizin yanı sıra, gençlerimize evlilik yolunda rehberlik ediyor, İŞKUR ve sosyal konut projelerinde öncelik sağlıyoruz."

Göktaş, aileleri tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadeleyi koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetlerle sürdürdüklerini vurgulayarak, bu kapsamda, Yeşilay işbirliğinde 2,5 milyon kişiye eğitim verildiğini dile getirdi.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile 199 bin 899 çocuğu ailesinin yanında desteklediklerini aktaran Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul Destek Projemizle, SED alan 44 bin 410 çocuğumuzun akademik, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlıyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projemizle koruyucu aile hizmetimizi son 25 yılda 22 kat artırdık. Bugün, 11 bin 72 çocuğumuz koruyucu ailelerimizin şefkatiyle büyüyor. UNICEF'in umut vadeden projeler arasında gösterdiği bu hizmet, sınırların ötesine taşındı. Geçici Koruyucu Aile Modelimizle acil korunma ihtiyacı olan çocuklarımızı kuruluşa yerleştirmeden, doğrudan aile ortamıyla buluşturuyoruz. Geçen yıl pilot olarak başlattığımız bu modeli, 81 ilimizde yaygınlaştırıyoruz. Diğer yandan bugüne kadar 21 bin 351 çocuğumuzu evlat edindirme hizmetimizle sevgi dolu ailelere kavuşturduk. Ebeveyn kaybı yaşayan 139 binden fazla çocuğumuzu ihtiyaç duyduğu hizmetlerle buluşturduk."

“2027 YILINDA İSE 9 ÇOCUK EVLERİ SİTESİNİ DAHA HİZMETE SUNACAĞIZ”

Göktaş, ev tipi bakım modeline dönüştürülen 1381 kuruluşta 15 bin 174 çocuğa bakım ve koruma sağladıklarını belirterek, "Bu yıl sonuna kadar 16, 2027 yılında ise 9 çocuk evleri sitesini daha hizmete sunacağız." dedi.

Bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Çocuk Bienali"nde, çocukları ve ailelerini kitap ve sanatın zengin dünyasıyla buluşturduklarını dile getiren Göktaş, koruma altındaki 67 bin 136 gencin kamu kurumlarında istihdamını sağladıklarını, iş hayatına hazırlık sürecinde de 12 bin gence iş ve meslek danışmanlığı eğitimi verdiklerini söyledi.

KREŞ TEŞVİK PAKETİ GELİYOR

Bakan Göktaş, ADEM ve SODAM'larda 697 kreş ve oyun odası açtıklarını ve bakanlığın denetimindeki 2 bin 291 çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğun yararlandığını belirterek "Bu vesileyle buradan müjdesini de vermek isterim. 2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz. Daha fazla ailenin güvenilir ve nitelikli çocuk bakım hizmetinden yararlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"3 BİN 306 ZARARLI İÇERİĞE MÜDAHALE ETTİK”

"Çocuklar Güvende Programı" kapsamında okul ve aile ziyaretleriyle risk altındaki çocukları takip ettiklerini ve aileleriyle birlikte ihtiyaçlarına uygun hizmetlere yönlendirildiğini dile getiren Göktaş, "Bu yıl 15 bin 374 çocuğu takip ederek, risk altında olan 5 bin 134'ü için koruyucu önlemler aldık. Çocuklarımızı olumsuz etkileyebilecek yayınları takip ederek bugüne kadar 3 bin 306 zararlı içeriğe müdahale ettik." diye konuştu.