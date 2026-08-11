Bakan Göktaş duyurdu. Terörle mücadelede malul sayılmayanlar için başvuru tarihi belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , TBMM Genel Kurulu 'nda kabul edilerek yasalaşan kanun kapsamında, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026'da başlayacağını duyurdu.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “e-Devlet kapısı üzerinden arama bölümüne '3713 Sayılı Kanun Kapsamında Terörle Mücadelede Yaralanıp Malul Sayılmayanlara İlişkin' yazılarak başvurular gerçekleştirebilecek.” dedi.



KİMLER BAŞVURABİLECEK?



Göktaş'ın paylaştıığı bilgilere göre, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucuları başvuruda bulunabilecek.



Başvurular, olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak.



KANUN TBMM 'DE KABUL EDİLDİ



Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacak.

Bakıma muhtaç olan gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı arttırılıyor. Söz konusu ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor.

Vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılıyor. Vazife malullüğü aylıkları eğitim durumuna bakılmaksızın en az 10. derecenin 1. kademesi, 4 yıllık yükseköğretim mezunları için 8. derecenin birinci kademesi esas alınarak hesaplanacak.

Terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuata göre malul sayılmayan ancak Nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tablosu güncellenerek aylıklarında artış yapılacak.

Terörle mücadele görevlerinin ifası sırasında yaralanan ancak mevzuata göre malul sayılmayanlara aylık bağlanacak.

Vazife malulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişimler nedeniyle muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55 yaş doldurdukları tarih esas alınıyor.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayanlara aylık bağlanacak.