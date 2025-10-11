Bakan Göktaş: “Her kız çocuğunun içinde bir süper kahraman var”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Rami Kütüphanesi’nde bir etkinlik düzenlendi. Programa Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul İl Müdürü Ömer Turan, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kaya, yazar Merve Gülcemal ve kurumlarda hizmet alan kız çocukları katıldı. Etkinlikte ritim gösterisinin ardından yan flüt dinletisi ve “Kız Çocukları Söyleşisi” yapıldı.



“GELECEĞİN LİDERLERİ SİZLERSİNİZ”



Bakan Göktaş, söyleşide kız çocuklarına seslenerek, “Küçükken zorluklarla karşılaştığımda kendimi hep bir süper kahraman gibi hissederdim. Her kızın içinde bir süper kahraman potansiyeli var. Her biriniz kendi hikayenizin kahramanısınız. Geleceğin doktorları, mühendisleri, bilim insanları, öğretmenleri hatta astronotları belki bu salonlardan çıkacak. Geleceğin liderleri sizlersiniz kızlar” dedi.