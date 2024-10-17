Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin sorularını yanıtladı.



Kadına yönelik şiddeti insanlık onuruna yapılan en ağır saldırılardan biri olarak nitelendiren Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmaları "sıfır tolerans ilkesi" çerçevesinde sürdürdüklerini vurguladı.



Göktaş, "Küresel bir mesele olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik cinayetlerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSTİŞARELERDE BULUNDUK"



Bu konudaki mücadeleyi tüm paydaşlarla birlikte yaptıklarını, görüşmeleri titizlikle sürdürdüklerini bildiren Göktaş, "Dün kadın odaklı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda istişarelerde bulunduk." dedi.



"Biz, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u uygulamakta sonuna kadar kararlıyız." diye konuşan Göktaş, "Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük ve biz sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konudaki mücadelemizi kararlı bir şekilde yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

