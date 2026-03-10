Bakan Göktaş: Müzakereler yeniden başlamalı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonunun 70’inci oturumunda konuştu.

Göktaş'ın gündeminde Ortadoğu'da devam eden savaş vardı. Taraflara itidal çağırısı yaparak müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Artan askeri gerilimin bölge genelinde kadınların ve çocukların güvenliğini tehdit etmesinden derin endişe duyduklarını ifade eden Göktaş, "Sükûnetin yeniden tesis edilmesi ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları desteklemeye hazırız." dedi.

“KADIN VE AİLE TOPLUMUN EN DEĞERLİ İKİ YAPI TAŞI”

Aile Bakanı, kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimin sürdürülebilir kalkınmanın belirleyici unsuru olduğunu söyledi.

"Biz kadını ve aileyi, toplumun en değerli iki yapı taşı olarak görüyoruz. Zira, kadınların güçlenmesi, aynı zamanda toplumun güçlenmesidir." diye konuşan Bakan Göktaş, "Kriz ve belirsizlik dönemlerinde adaletin tesisi ertelenemez bir gereklilik haline gelmiştir. Uluslararası toplumun sorumluluğu adil yük paylaşımını hayata geçirmek ve dayanışmayı sahada görünür kılmaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, New York'ta BM Cinsiyet Eşitliği Dostlar Grubu Bakanlar Düzeyinde Yıllık Toplantısı’na da katıldı.