Bakan Göktaş: Patlamadan etkilenen vatandaşlarımız için destek çalışmaları başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'in Torbalı ilçesindeki patlamadan etkilenenler ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş: Patlamadan etkilenen vatandaşlarımız için destek çalışmaları başladı
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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz olay yerine intikal ederek, patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin."

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