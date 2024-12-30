Bakan Göktaş'dan Nevzat Bahtiyar açıklaması: İtiraz edeceğiz
SON DAKİKA HABERİ: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davasında mahkemenin gerekçeli kararını beklediklerini dile getirip Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz edeceklerini duyurdu.
Son dakika haberi! Kamuoyu vicdanını derinden sarsan 8 yaşında katledilen Narin Güran davasında cezalar belli oldu.
Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
"HER AŞAMADA SAVUNMALARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK"
Karara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açıklama yaptı.
Verilen cezanın yüreklere su serpttiğini dile getiren Göktaş, "Biz bakanlık olarak davaya müdahil olduk. Her aşamada avukatlarımız savunmalarını gerçekleştirdi." dedi.
"İTİRAZ EDECEĞİZ"
Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza için mahkemenin gerekçeli kararını beklediklerini sözlerine ekleyen Göktaş, "Karar geldikten sonra cezaya itiraz edeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.
Göktaş, ilk günden itibaren bütün hukuki nsüreci yakından takip ettiklerini de dile getirdi.
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