Bakan Göktaş'dan Nevzat Bahtiyar açıklaması: İtiraz edeceğiz

Son dakika haberi! Kamuoyu vicdanını derinden sarsan 8 yaşında katledilen Narin Güran davasında cezalar belli oldu.

Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

"HER AŞAMADA SAVUNMALARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Karara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açıklama yaptı.

Verilen cezanın yüreklere su serpttiğini dile getiren Göktaş, "Biz bakanlık olarak davaya müdahil olduk. Her aşamada avukatlarımız savunmalarını gerçekleştirdi." dedi.