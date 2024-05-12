Bakan Göktaş'tan Beşiktaş'a "Şeref Tribünü" teşekkürü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gaziler için statta "Şeref Tribünü" adıyla özel bir bölüm ayırdığı için Beşiktaş'a teşekkür etti.

Bakan Göktaş'tan Beşiktaş'a "Şeref Tribünü" teşekkürü
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'ın Olağanüstü Tüzük Tadil Toplantısı'nda, şehit yakınları ve gaziler için "Şeref Tribünü" adıyla statta özel bir bölüm ayrılması kararını büyük bir memnuniyetle öğrendiğini belirtti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için gösterdikleri hassasiyet için kendilerine teşekkür ediyor, bu kıymetli sosyal sorumluluk bilincinin emsal teşkil etmesini temenni ediyorum. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte, ilk maçı şehit yakınlarımız ve gazilerimizle izlemek için sabırsızlanıyorum."

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