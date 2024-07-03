Bakan Göktaş’tan engellilerin ÖTV’siz araç alım hakkına ilişkin açıklama

Vergi düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Pakette, engellilere sağlanan ÖTV’siz araç hakkına ilişkin de maddelerin yer alacağı iddia edilmişti.



Bu iddialar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a soruldu.



Göktaş iddiaya ilişkin, “Bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu açık ancak engellileri mağdur edecek düzenlemeyi hayata geçirmeyiz.” dedi.



“Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyen Göktaş, bu uygulamanın suistimal edilmesinin kamuoyunda rahatsızlık yarattığına dikkat çekti.

Bakan Göktaş, bu konuda engellilerden çok fazla şikayet aldıklarını da paylaştı.

DOĞUM İZNİNİN ARTIRILMASI MASADA



Bakan Göktaş’a doğurganlık hızındaki düşüş de soruldu.



Konuyu yakından takip ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, Aile ve Toplum Komisyonu tarafından kapsamlı bir rapor üzerinde çalışıldığını ifade etti.



Yeni atılan adımları da açıklayan Göktaş, Aile ve Nüfus Politikaları Başkanlığı kurulduğunu söyledi.



Dünyadaki örnekleri incelediklerini anlatan Bakan Göktaş, “Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine, uzaktan ve esnek gibi birçok alternatifi ele alıyoruz.” dedi.