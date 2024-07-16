Bakan Göktaş'tan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'a ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş'tan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'a ziyaret
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HAK-İŞ'i ziyaret ederek, istihdamına, kadınların çalışma hayatındaki yerinin ve sendikal faaliyetlere katılımının desteklenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Bireyin, ailenin ve toplumun tamamının refahı için ilgili tüm taraflarla işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Göktaş, Arslan ve yönetimine misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.

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