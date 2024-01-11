Bakan Göktaş'tan "kayıp depremzede çocuklar" iddiasına yalanlama

YERLİKAYA: KADES UYGULAMASINDA 1 MİLYONU AŞKIN İHBAR GELDİ



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise kadına yönelik şiddeti asla kabul etmediklerini vurgulayarak, kadına yönelen şiddetin çözümüne yönelik her türlü çalışmayı, girişimi en güçlü şekilde desteklediklerini dile getirdi. Asayiş başlıklarının içinde en önemli çalışma alanlarının başında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin geldiğini söyleyen Yerlikaya, bu alanda birçok projeyi ve yenilikleri hayata geçirdiklerini aktardı. Bunlardan elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok olası şiddet vakasını önlemeyi başardıklarını aktaran Yerlikaya, "Şu an itibariyle aktifte 720 elektronik kelepçe uygulamamız var ve bu kapasiteyi 1500’e çıkardık. Kadın Destek Uygulaması (KADES) da bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip. Hayata geçirildiği günden bugüne 6 milyona yakın kişi tarafından indirilen KADES uygulamasında 1 milyonu aşkın ihbar geldi. Bu ihbarlar en hızlı şekilde değerlendirildi ve en yakın güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunuldu. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızda kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayımız 1267'ye yükseltildi" dedi.



"SON 1 YILDA 300 KADIN ŞİDDET KURBANI OLDU"



Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda verilen eğitimlere de değinen Bakan Yerlikaya, "Son 1 yıl içinde 250 bini aşkın kolluk personelimize kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitimler verildi. 65 binin üzerinde koruyucu tedbir, 684 binin üzerinde önleyici tedbir kararı alındı. Fakat tüm bu çalışmalarımıza ve mücadelemize rağmen 2023 yılında, üzülerek ifade ediyorum ki maalesef 300 kadın şiddet kurbanı oldu. Bu cinayetlerdeki toplam şüpheli sayısı 284 idi. Bu şüphelilerden 208'i tutuklandı, 71'i intihar etti. Firarda olan 5 şahsı da yakalama çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



Yerlikaya, kadına şiddeti bir insanlık suçu olarak gördüklerini ve bu konuda mücadelelerini sıfır tolerans ilkesiyle en üst seviyede sürdürdüklerini söyledi.