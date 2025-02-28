Bakan Göktaş'tan Minguzzi ailesine taziye ziyareti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul'da vahşice hayattan koparılan evladımız Ahmet Mattia Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Ailemizin acısını derinden paylaşıyoruz. Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destekle daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Ahmet Mattia evladımızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun."
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