Bakan Göktaş'tan "Sıfır Atık Kadın Elçileri" için başvuru çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' ile 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde yeşil dönüşüme öncülük edecek "Sıfır Atık Kadın Elçileri"ni aradıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' ile 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu proje ile kadın elçilerimizin öncülüğünde kaynaklarımıza sahip çıkacak, çevre dostu iyi uygulamaları çoğaltacak ve sıfır atık bilincini toplumumuzun her kesimine yayacağız. Özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu bizimle paylaşın Sıfır Atık Kadın Elçilerimizden biri olmak için ilk adımı atın."

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Göktaş, başvuruların özgeçmiş ve motivasyon mektubuyla birlikte "[email protected]" adresinden yapılabileceğini, son başvuru tarihinin 27 Kasım olduğunu bildirdi.