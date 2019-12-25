Bakan Gül: Hablemitoğlu cinayeti zanlısının iadesi için çalışıyoruz

Son dakika haberi!

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısının Türkiye'ye iadesi için hazırlık yapılıyor.



Ankara Hakimevi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı hakkında, "Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu" dedi.



Bakan Gül, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır. Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil, çok kabul edilmeyecek bir süreç işlemiştir" diye konuştu.



Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da yakalanmıştı.

VİDEO: HABLEMİTOĞLU SUİKASTINDA MERMİ AYRINTISI