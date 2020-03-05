Bakan Gül: Özkoç hakkındaki fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin derhal Meclis'e gönderileceğini açıkladı.

05.03.2020 - 01:35

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz" dedi.

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