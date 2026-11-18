Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin değerlendirmeleri ile eleştirilerini dinledi ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

KAAN ’ın teslimat takvimini açıklayan Güler, "Projede 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 20 adet uçağın teslim edilmesi, 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100’e ulaşması öngörülmektedir" dedi.

Güler, "KAAN’la milli kapasitemizi güçlendirirken devlet aklının gereği olarak geçiş dönemini de hava gücümüzün sürekliliğini ve stratejik ilişkilerimizi gözeten dengeli bir yaklaşımla yönetmekteyiz. Bu anlayışla yerli imkan ve kabiliyetlerimiz ihtiyaç duyulan seviyeye ve miktara ulaşıncaya kadar mevcut hava gücümüzün korunması ve bu geçiş döneminin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarımız da planlı şekilde sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

“PİLOTLARIMIZ UÇUŞ EĞİTİMLERİNE DEVAM ETMEKTEDİR”

Eurofighter tedarikine ilişkin Güler, "Birleşik Krallık ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız sözleşme gereğince 20 adet uçak ve bu uçaklara ait ekipman ve mühimmatın temin süreci yürütülmektedir. Ayrıca uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi de imzalanmıştır" dedi.

Güler, pilotların Ağustos 2026’da Birleşik Krallık’ta başladıkları uçuş eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

“İLK İKİ UÇAĞIN ARALIK 2026’DA TESLİM ALINMASI PLANLANMAKTADIR”

Birleşik Krallık’tan tedarik edilen 12 C-130J nakliye uçağına ilişkin Güler, "Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkan ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026’da teslim alınması planlanmaktadır" diye konuştu.

“6 ADET F-35 SAVAŞ UÇAĞININ TESLİMİNE İLİŞKİN TEMASLARIMIZ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR”

F-35 ve F-16 tedarikine ilişkin Güler, "Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerikan makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. F-16 Blok 70 uçağı tedarik projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD’li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.