Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından terör hedeflerine yönelik Türkiye'nin başlattığı sınır ötesi operasyonlar sürerken, Türkiye ile ABD arasında da telefon trafiği yaşanıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.



Bakan Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin DAEŞ'e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.



Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

Bu görüşmeden kısa bir süre sonra da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede güncel gelişmeler ele alındı.

AUSTİN: "ABD'NİN TÜRKİYE'YLE BİRLİKTE ÇALIŞMA KARARLILIĞINI YİNELEDİM"



Austin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Güler ile telefonda görüştüğünü bildirdi.



Paylaşımda, "Bugün Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak ulusal güvenlik ve savunmayla ilgili karşılıklı çıkarlarımızın olduğu meseleleri görüştük. ABD'nin DEAŞ'i yenilgiye uğratmak için birlikte çalışmaya devam etmeye ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamaya ilişkin kararlılığını yineledim." ifadeleri kullanıldı.



ABD: TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK KAYGILARINI KABUL EDİYORUZ



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yaptığı görüşme ve Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.



İki bakanın yaptığı görüşmede Austin’in Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiğini kaydeden Ryder, bölgede ABD kuvvetlerine yönelik herhangi bir riski önlemek için iki ülke arasında yakın koordinasyonun öneminin altının çizildiğini kaydetti.



Ryder, daha sonra gazetecilerin görüşmede Suriye'de Türkiye'ye ait bir İHA düşürüldüğü iddiasını sorması üzerine, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceğini belirtti.



Pentagon yetkilisi, "Bu kesinlikle üzüntü verici bir olaydır.” dedi.



“TÜRKİYE'NİN KASITLI OLARAK ABD GÜÇLERİNİ HEDEF ALDIĞINA DAİR ELİMİZDE HİÇBİR BELİRTİ YOK”



Türkiye’ye ait İHA'nın "ABD tarafından ilan edilen sınırlı operasyon bölgesine girdiğini" öne süren Ryder, “Komutanlar, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha fazla yaklaşan İHA'nın potansiyel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak İHA’yı düşürdü.” iddiasında bulundu.



Ryder, bir soru üzerine de “Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair elimizde hiçbir belirti yok” ifadesini kullanırken, düşürme olayından önce iki ülke arasında “birden fazla seviyede birden fazla iletişim kanalının” kullanıldığını savundu ancak temasların içeriğine dair detay vermedi.



“TEKRAR EDİYORUM, ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR OLAYDI"



İki ülke savunma bakanının konu hakkında “çok verimli bir görüşme” yaptığını tekrarlayan sözcü, “Tekrar ediyorum, üzüntü verici bir olaydı. Bu tür olayların yaşanmasını önlemek için iletişim hatlarını açık tutmaya devam edeceğiz.” sözlerini paylaştı.



Ryder, PKK konusunda da, “PKK'ya karşı mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız. PKK, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlandı. Bu nedenle Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik her türlü terör eylemini kınıyoruz.” ifadelerini tekrarladı.