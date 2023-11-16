Bakan Güler açıkladı: "40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki muharip uçakların, görevlerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya Güler, "F-16'larımız, F-4'lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterli. Ancak biz tabii ki ileri bakıyoruz. İleri için de başlangıçta F-35'e müracaat etmiştik fakat F-35'te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. F-16'larımızı modernize etmek için F-16 Blok 70 Viper'den 40 tane hazır alacak, 79 tanesinin modernizasyonunu TUSAŞ'ta kendimiz yapacağız." yanıtını verdi.



"Bizim için asıl olan iki uçağımız var." diyen Güler, "Bunlardan biri Hürjet. Bu aynı zamanda bizim eğitim uçağımız olacak. Aynı zamanda da muharip uçak. Asıl hedefimiz 5'inci nesil milli muharip uçağımız Kaan. Bu yılın sonunda inşallah ilk uçuşunu yapacak. 5'inci nesil bir uçak. Kendi motorumuz için çalışıyoruz. 2028'de yerli motoru vereceğiz, en geç 2032'de de kendi motorumuzla uçuyor olacak." dedi.