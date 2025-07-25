Bakan Güler, Atatürk Havalimanı'nda THY'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da IDEF 2025 Fuarı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Atatürk Havalimanında Türk Hava Yolları Teknik AŞ’yi (Turkish Technic Inc.) ziyaret ederek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı" denildi.