Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu'nu kabul etti
01.06.2026 15:29
DHA
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115'inci yıl dönümüydü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115'inci yıl dönümü nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115'inci yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki Hava Kuvvetleri personelini kabul etti.
Kabulde, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bakan Güler, personele görevlerinde başarılar diledi.
