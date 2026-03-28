Bakan Güler, İran Savunma Bakan Vekili ile görüştü

Ortadoğu'da savaş devam ediyor .

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran da misilleme saldırıları ile yanıt veriyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Güler, İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.