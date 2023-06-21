Bakan Güler: Olumlu sonuçları olacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.



Aynı gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başbakanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak." yanıtını verdi.

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