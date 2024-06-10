Bakan Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mirza ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mirza ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza'yı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi

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