Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal terör faaliyetlerine son vermeli

Konya'daki Hava Savunma Komutanlığında gerçekleştirilen Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'ne katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi her alanda güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Güler, "Bu konuda önemli bir gündem maddemiz de terörle mücadelede elde ettiğimiz başarıları kalıcı hale getirmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' vizyonudur. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları -nerede bulunduklarından bağımsız olarak- bir an önce ve şartsız şekilde silahlarını teslim etmelidir." dedi.

"Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" diyen Bakan Güler, "Türkiye olarak yegane hedefimiz; sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarı korumaktır. Bu çerçevede, sahadaki gelişmeleri titizlikle takip ediyor; Suriye'nin toprak bütünlüğü ile tüm etnik ve dini grupların birlikte güvenlik, huzur ve refah içinde yaşamalarına yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bakan Güler hava savunma sistemlerinin Türkiye'nin yükselen bir marka olmasında belirleyici etkilerden biri olduğunu vurgulayarak, "Nitekim Korkut sisteminden Hisar füze sistemlerine, elektronik harp kabiliyetlerinden erken ihbar radarlarına kadar birbirinden kıymetli yerli ve millî üretim harp araç ve gereçlerimiz, şanlı ordumuzun envanterine dâhil edilmiştir. Artık hava savunma birliklerimiz gelişmiş radar ağlarıyla gökyüzünü 7 gün 24 saat taramakta, yüksek irtifa ve alçak irtifa tehditlerine karşı farklı sistemleri etkin bir biçimde kullanmaktadır." ifadelerini kullandı.