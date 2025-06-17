Bakan Güler, Rus mevkidaşı Belousov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Güler, Rus mevkidaşı Belousov ile telefonda görüştü

Bakan Güler, Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran-İsrail arasındaki çatışmalar başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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