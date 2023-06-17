Bakan Güler: Rusya-Ukrayna ateşkesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelediğini söyledi.



Güler, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, tahıl koridorunun devamlığının da öneminin vurgulandığını belirtti.



Yaşar Güler, toplantının ikinci gününde yaptığı ikili görüşmelerde ise, "NATO'nun 'Açık Kapı Politikası'nı desteklediğimizi belirttik." dedi.



İsveç'in NATO üyeliğine değinen Güler, "Üçlü Muhtıra'daki taahhütleri yerine getirdikleri takdirde İsveç'in de Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan ettik." ifadelerini kullandı.



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