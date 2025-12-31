Bakan Güler: PKK/YPG/SDG başta terör örgütlerinin faaliyetlerini sürdürmesine müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SDG'nin 10 Mart Mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin süreç için vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu söyledi.

Güler, “Artık SDG’nin bir an önce 10 Mart Mutabakatı’na uygun şekilde yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi sürecin başarısı açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir.” dedi.

Güler, "Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldubitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

YILIN SON GÜNÜNDE MEHMETÇİKLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Polatlı'ya giderek, Topçu ve Füze Okulunda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler, burada Mehmetçiğe hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla hitap ettiği Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.