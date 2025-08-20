Bakan Güler sınıra gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak’a gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Next Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere 'a gitti.

23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

Paylaşımda, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

