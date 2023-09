Bakan Güler: Terör örgütüne katılım bitme noktasında

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Bakan Güler, yıllarca terörle anılan Hakkari ve Şırnak gibi illerin kendisinde özel bir yeri olduğunu söyledi.

Güler, "1992-1994 yılları arasında tabur komutanı olarak Şırnak’ta görev yapmış biri olarak bölge halkı ile aramda özel bir bağ oluştu. Tabur komutanlığımdan bu yana oradaki insanların sorunlarına nasıl çare olabiliriz diye çalışmış ve bölge insanı ile içten bir ilişki kurmuş biriyim. Oradaki insanlar sizin samimiyetinizden emin olursa endişe edilecek hiç bir şey yok. Biz de bu samimiyeti kurduğumuz için hem geçmişte hem de şimdi çalışmalarımızı rahatlıkla yapıyoruz o bölgede" dedi.



"ÖRGÜTE KATILIMLAR SURİYE VE İRAN'DAN"



Bakan Güler, terör örgütüne katılım ile ilgili, "'Katılım tamamen bitti' demek tamamen doğru olmaz. Ancak, sürekli vurguladığımız gibi bitme noktasına gelmiş durumda. Bu konuda Diyarbakır annelerimizin müthiş etkisi oldu. Terör örgütü çocuk kaçırmaya cesaret edemiyor. Ayrıca gençlerimiz örgütten kaçan insanlarla sohbet ediyor, sosyal medya başta olmak üzere her türlü yayın araçlarından haberleri ve gelişmeleri takip ediyor, gerçekleri daha iyi anlıyor ve görüyor" dedi.



Güler, terör örgütünün saldırı kapasitesinin düşüp düşmediğine ilişkin, "Kesinlikle, 90’lı yıllarda gördüğümüz gibi bir eylem artık yapılamaz. Örgüt şu anda dağılmayı önlemek ve kendini korumak için yoğun çaba harcamakla meşgul. Şu an örgüte katılımlar daha çok Suriye ve İran’dan" diye konuştu.



"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİTİRECEĞİZ"



Bakan Güler, Talabani’nin kontrol ettiği bölgedeki hareketliliğe ilişkin, "PKK/YPG adı ne olursa olsun bir terör örgütünü bitirme noktasına getirdiğinizde birileri de ‘bunların türevini nasıl çıkartırız’ diye uğraşacaktır. Bunu biliyoruz, bekliyoruz. Biz terör örgütünü bitireceğiz, bundan şüphemiz yok. Bu bitecek; ama belki başımıza başka bela saracaklar. Onlar kendi düzenini yürütmek için bunu yapmaya çalışacaklar. Ancak, Türkiye güçlenerek bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile beraber olanlar kazanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sadece bölgede değil, bütün dünyada büyük bir etki ve farkındalık yarattı. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya, beşten büyüktür' sözü BM Genel Sekreteri’ni bile Güvenlik Konseyi’nde değişiklik yapılmasını ifade etme noktasına getirdi. Afrikalı kardeşlerimiz açıkça ifade ediyor. Togo Dışişleri Bakanı’nın konuşmasındaki 'Biz sizin kibrinizden ve kendinizi beğenmişliğinizden nefret ediyoruz.' ifadesini herkes dinledi. Bu Cumhurbaşkanımızın herkese verdiği cesarettir" ifadelerini kullandı.



"HUZUR ORTAMI SAĞLANDIKTAN SONRA ÇIKACAĞIZ"



Bakan Güler, sığınmacıların geri dönüşüyle ilgili ise "Hükümetimiz el yordamıyla değil ne yaptığını bilerek çalışıyor. Biz yıllar önce bu insanları ölümden kurtarmışız, aileleriyle gelmişler bize sığınmışlar. Devletimizin aldığı kararlar çerçevesinde yerleştirildikleri şehirlerde belirli kurallar ve şartlarda yaşamaları gerekiyor. Ama yerleştirildikleri yerleri değiştirenler var. Kurallara uymayanlara tedbir almak, kaçak olanların gönderilmesi konusunda İçişleri Bakanımız çok yoğun ve başarılı bir çalışma yürütüyor. Savaştan, terörden ve ölümden kaçarak umudunu bizlere bağlayan masum ve mazlum insanların gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde ülkelerine dönmeleri için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu insanlar da kendi topraklarına dönmeye istekliler ancak orada henüz bu ortam tesis edilemedi. Ama ne diyorlar; 'Siz oradan çıkacaksınız.' Biz niye çıkalım? Sınırlarımızın güvenliği ve Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştıracak huzur ortamı sağlandıktan sonra çıkacağız, tabii ki kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi.



Bakan Güler, "Şam ile irtibat sağlanarak dönüşleri sağlanamaz mı?" sorusuna, "Şam’ın kendi vatandaşlarının ülkelerine gönüllü, huzur içinde dönmeleri için birtakım vaatleri yerine getirip, güvenliği sağlayıcı adımlar atması ya da bu yöndeki adımları desteklemesi gerekiyor. Önce anayasa çalışmalarının tamamlanması, daha sonra tüm kesimleri kapsayacak seçimlerin yapılarak bir hükümet kurulması ve hükümetin de vatandaşlarına çağrıda bulunması en uygun çözüm. Ama bu konuda bir türlü ilerleme sağlayamıyorlar" diye konuştu. Güler, dönüş süreciyle ilgili, "Hemen, 'bugün-yarın' demek çok zor. Biz elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"MUTLAKA MASAYA DÖNÜLÜR"



Güler, dörtlü mekanizmaya ilişkin, "Mutlaka masaya dönülür ama ne zaman? Biz her zaman diyaloğa, oturup konuşmaya hazırız. Bunun yanında her ülkenin bir sorunu var. Rusya’nın başı Ukrayna ve ambargolarla dertte. Suriye tarafının istekleri hemen kabul edilebilecek bir şey değil. 'Türkiye terk etsin' istiyorlar, Türkiye niye terk etsin? Yine Suriye tarafı, huzur ve güvenliği tesis ettiğimiz bazı bölgelerle uğraşmaktan halkının petrolünü çıkartıp satanlara vakit bulamıyor" dedi.



"AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"



Bakan Güler, Karabağ'daki gelişmelerle ilgili ise "44 günlük savaşın sonunda bir ateşkes anlaşması imzalandı. Herkesin beklentisi anlaşmaya taraf olanların buna mutlaka uymasıydı. Ancak süreç içerisinde Azerbaycan buna harfiyen uyarken Ermenistan gerekli şartları yerine getirmedi. Ermenistan’ın başta Zengezur Koridoru’nun açılması olmak üzere, verdiği sözleri yerine getirmesi, yürütülen görüşmelerin sonuç odaklı olarak devamının sağlanması istikrarın tesisi için yegâne yoldur. Önümüzdeki günlerde İspanya’da tarafların bir araya gelerek yapacakları görüşmeleri yakından takip etmekteyiz. Bir kez daha ifade etmekte fayda var. Biz 'iki devlet, bir millet' anlayışıyla her zaman olduğu gibi şimdi de can gardaşımız Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.



Güler, "F-16’lar ile ilgili beklenti var mı?" sorusu üzerine, "F-16 konusunda 'İsveç’e evet demenizle alakası var' diyorlar. Biz de alakası olmayan bir şey diyoruz. Bu hususun İsveç’in NATO üyeliğiyle bağdaştırılması doğru değil. Temas ve koordinasyonumuz devam etmektedir. Temenni ediyorum ki önümüzdeki süreçte olumlu, somut gelişmeler olacaktır" dedi.



"LİBYA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Bakan Güler, Libya ile ilgili, "Libya bizim için çok önemli. 500 yıllık bir tarihimiz var. Doğu ile Batı’nın savaşında BM’nin desteklediği hükümet Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Cezayir ve NATO’ya mektup yazarak yardım çağrısında bulundu. Bu çağrıya sadece Türkiye cevap verdi. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası meselelerde doğru karar vermesinin bir örneği. Şimdi mektuba olumlu cevap vermeyenler bu yanlış karardan pişmanlık duyuyorlar. Amacımız; 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış; barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya’nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda askeri eğitim, yardım, iş birliği ve danışmanlık faaliyetleriyle Libyalı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Libya’nın çıkarlarını savunacak tek bir Libya ordusu oluşturulmasına yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Libya’nın doğusunda sel felaketi oldu ve oraya ilk giden Türkiye oldu. Halbuki onlara daha çok yakın olanlar var. Onlar, bizden sonra gittiler. Türkiye’nin ‘yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ederiz’ sözümüzün ne kadar gerçekçi olduğunu herkes gördü. Halen 374 arama-kurtarma personelimiz orada, AFAD’ımız orada. Çok büyük fedakârlıklarla çalışıyorlar. Bölgeye gelen bütün ülkelerin yardım malzemelerinin koordinatörlüğünü de biz yapıyoruz. Önce 3 uçak ile kardeşlerimize yardım malzemelerini taşıdık. Daha sonra gemilerimizle ağır yardım malzemelerini götürdük. İhtiyaç olan her türlü malzemeyi de götürmeye devam ediyoruz. Devletimiz, hükümetimiz üzerine düşen görevleri aksaklık olmadan devam ettiriyor. Libya halkı da çok memnun" dedi.



"YUNANİSTAN İLE OLUMLU HAVANIN BOZULMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Güler, Yunanistan ile ilişkilere ilişkin ise, "Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın bozulmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Miçotakis ile BM’de de görüştüler. Biz sorunlarımızın iyi ilişkiler, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğine inanıyoruz. Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları tabii ki başlayacak. Sayın Dendias Türkiye’ye gelmek istiyor, onu ağırlayacağız, deprem bölgesini görmek istiyor. Devletimizin deprem bölgesindeki başarılı çalışmalarını kendisine göstereceğiz. Çünkü asrın felaketi sonrası devletimizin tüm kurumlarının koordinasyon içerisinde yaptıkları ile gelinen nokta dünyada çok az ülkenin başarabileceği bir şey. Ayrıca, kendisi de bizi davet ediyor, biz de o davete icabet edeceğiz" dedi.



Güler, tahıl koridoru ile ilgili sorunları çözebilecek olan tek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek, "Kendisi de bu hususta aralıksız çalışıyor, büyük gayret sarf ediyor. Rus tahılının sevki ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanımız zaten olacağını söyledi. 8 Afrika ülkesine bu yardımın gönderilmesi esas. Onunla ilgili birtakım idari sorunlar çözülmeye çalışılıyor" dedi.



"ROMANYA DA AKINCI ALIYOR"



Güler, savunma sanayiindeki gelişmelerle ilgili, "Bütün dünya savunma sanayi ürünlerimizin peşinde. Polonya’dan sonra Romanya da Akıncı alıyor. Şimdi 4 şirketimiz dünyada ilk 100'de. Harekât bölgesinde etkinliği kanıtlanan savunma sanayi ürünlerimiz güvenilir olduğu için tercih ediliyor. Bu kapsamda; mühendislerimiz sahada bizzat yer alarak bizlerle yan yana bulunmak suretiyle gerekli geliştirme ve iyileştirmeleri sağlıyorlar" dedi.