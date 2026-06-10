Bakan Güler: Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içindeyiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , Kahramanmaraş 'ta Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Burada gazilerle görüşerek bir süre sohbet eden Bakan Güler, yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine değindi.

“Vatan ve bayrak uğruna mücadelenin en büyük temsilcileri olan şehitlerimiz ve onlara yoldaş ve şehadete aşık gazilerimizin göğüslerini siper ederek yazdığı kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin vefa dolu göğsünde daima yaşayacaktır." diyen Güler şöyle devam etti:

"40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzuru ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içindeyiz. Bu süreçte atılacak tüm adımlar, şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna ve asaletine ve emeklerine de zarar vermeyecek niteliktedir.”

Bakan Güler, milletin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adımın bugüne kadar atılmadığını bundan sonra da atılmayacağını vurgulayıp "Türkiye asırlara uzanan derin devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlama ile süreci yönetmektedir. Yegane amacımız artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, ayrılık tohumlarının kökünden söküldüğü çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Bu tarihi yolculukta aziz şehitlerimizin mirasını yaşatmak ve gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek ve çok kıymetli ailelerin her zaman yanına olmak en temel görevimizdir ve bu hiç bitmeyecektir." diyen Güler “Bir kez daha vurgulamak isterim ki en büyük ilham kaynağımız olan şehit ve gazilerimizin bu destansı mücadeleleri hiç bir zaman unutulmayacaktır. Ülkemizin ve milletimizin gündeminden terörü ebediyen yok etmek, bu güzel topraklarda huzur ve güvenliği kalıcı şekilde tesis etmek için çalışmalarımıza yoğun bir gayretle devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.