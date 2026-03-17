Bakan Güler: Tüm alanlarda tedbirlerimizi artırdık

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran7a saldırmasıyla bölgede başlayan savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin yakın coğrafyası başta olmak üzere dünya genelinde birbiri ardına gerginlikler ve krizlerin çoğaldığını kaydeden Güler “Bunun sonucunda risk ve tehditler de giderek artıyor. Bugün geldiğimiz noktada artık bu risklerin bir ihtimal olmaktan çıkarak fiilî çatışmalara dönüştüğünü, uluslararası hukukun çoğu zaman yok sayıldığını yakından takip ediyoruz.. Önceleri vekil unsurlar üzerinden yürütülen mücadelelerin artık doğrudan devletlerin birbirini hedef aldığı daha geniş ölçekli bir rekabete dönüştüğü bir çatışma ortamını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



“HİÇBİR İHTİMALİ GÖZ ARDI ETMİYORUZ”

İsrail’in önce Gazze’ye ardından Lübnan’a ve İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan kaos ortamının ABD ve İsrail’in birlikte İran’a saldırmalarıyla ve İran’ın bölge ülkelerini hedef almasıyla daha da tehlikeli bir hâl aldığını kaydeden Güler "Türkiye olarak bölgemizde büyük bir kaos ve istikrarsızlığa sebep olan bu gelişmeyi millî bekamız ile ülkemizin menfaatleri doğrultusunda dikkatle analiz ediyoruz.

Bu kapsamda çatışmaların son bulması için yoğun diplomatik çabalarımıza devam ederken askerî olarak da hiçbir ihtimali göz ardı etmeden gerekli tüm tedbirleri de alıyoruz.

Son gelişmelere göre de karada, denizde, havada, sınır hattında ve siber alanlarda tedbirlerimizi artırdık."

“İÇ CEHPEMİZİ GÜÇLÜ TUTMAK DA HAYATİ ÖNEMDEDİR”

Yaşar Güler, içinde bulunulan kritik süreçte güçlü bir savunma kapasitesine sahip olmanın yanı sıra iç cephenin de güçlü tutulmasının ve yerli-millî savunma sanayini daha ileri seviyelere taşımanın da bir o kadar hayati öneme haiz olduğunu söyledi.



Güler “Nitekim devletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' hedefi de bu çalışmalarımızın önemli bir ayağını teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.