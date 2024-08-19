Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın Malezya'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya’ya gitti.

Kuala Lumpur Havalimanında karşılanan Bakan Yaşar Güler, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Güler, daha sonra Kalın ile birlikte Başbakanlık Resmî Konutu’nda Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Bakan Güler’in ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Malezya’ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Kuala Lumpur Havalimanında karşılanan Bakan Yaşar Güler, ilk olarak Kuala Lumpur Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Emir Salim Yüksel’den çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuala Lumpur Büyükelçiliğimizi ziyaretinin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Başbakanlık Resmî Konutu’na geçti. Burada Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, daha sonra Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile bir araya geldi."