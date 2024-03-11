Bakan Güler: Yaz aylarında terör meselesini sorun olmaktan çıkartacağız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.



Terörle mücadele mesajı veren Bakan Güler, yaz aylarında Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe serisi operasyonlarla, sınırın güvenli hale getirileceğini söyledi.



Güler, "Bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkartacağız." diye konuştu.



PKK ile mücadelede iş birliği için Irak yönetimiyle görüşmelerin devam ettiğini belirten Güler, "2 yıl önce ‘Irak ile ortak harekat merkezi kuralım’ dedik, kendileri de buna olumlu yanıt verdiler ama henüz bu konuda bir adım atamadık." ifadesini kullandı.



Milli Savunma Bakanı Güler, yakın dönemde Bağdat'a gerçekleşecek üst düzey ziyaretlerde bu konunun da gündemde olacağını söyledi.



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