Bakan Güler: YPG-SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına uyması zorunluluktur

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye sınırındaki birlikleri denetledi.

Kilis'te konuşan Bakan Güler, Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan entegrasyon mutabakatını değerlendirdi. Güler, SDG'nin anlaşmaya uymasının bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Suriye ordusunun yaptığı başarılı operasyonlarla geniş bir alanı örgüt unsurlarından temizlediğini belirten Bakan Güler “Böylelikle örgütü ateşkes istemeye ve entegrasyonu kabul etmeye mecbur bırakmıştır. Artık YPG-SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakat larının gereklerine koşulsuz ve eksiksiz olarak uyması bir zorunluluktur.” dedi.

“SURİYE YÖNETİMİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Güler, sahadaki tüm gelişmeleri dikkatle izleyip Suriye yönetimine destek olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

MSB: SURİYE İLE SDG ARASINDAKİ MUTABAKATI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada da, Suriye'de başlayan entegrasyon sürecinin memnuniyet verici olduğu bildirilmişti.

Entegrasyon kapsamında SDG'nin, savunma bakan yardımcılığına Türkiye'de birçok terör eyleminden sorumlu olan bir ismi önerdiği iddiası gündemdeyken "görevlendirmelerde güvenlik soruşturması" mesajı da verilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“30 Ocak'ta Suriye Hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun, Suriye’nin üniter yapısını ve 'tek devlet, tek ordu' ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini vurguluyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz.”