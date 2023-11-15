Bakan Güler: Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti grup toplantısı öncesinde gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Güler, F-16 savaş uçakları konusunda ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin soruya, “Mevcut durum devam ediyor. Gelişme olursa bilgi vereceğiz.” yanıtını verdi.



Bakan Güler, Türk ve Yunan heyetler arasında gerçekleştirilen Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı’na ilişkin de konuştu.



“Görüşmeler gayet olumlu geçti. İnşallah böyle de devam edeceğiz. Biz de bunun karşılığında Yunanistan'a gideceğiz.” diyen Bakan Güler, “Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra 2'nci Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olacak ve bu toplantı orada olacak. Onu artık onlarla beraber görüşüp anlaşacağız. Tarihi karşı taraf belirleyeceği için onu bekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.