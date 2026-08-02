Bakan Güler'den KKTC mesajı: "Askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir"

TSK , Kıbrıs 'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor.

Açıklama, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 'den geldi. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı bir soru önergesi verdi.

Önergede; Türkiye 'nin Doğu Akdeniz'de ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında artan işbirliğine karşı nasıl adım atacağı ve İsrail'in Suriye politikası soruldu.

Önergeye yanıt veren Yaşar Güler, "Adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir." dedi.

Bakan Güler ayrıca, "İsrail'in Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımı yakından takip edilmekte, güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda gerekli her türlü tedbir zamanında alınmaktadır." ifadelerini de kullandı.