Bakan Güler'den Mekke Anlaşması açıklaması. ''Bölgesel güvenliğe verdiğimiz önemin göstergesi''

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , Türkiye 'nin uluslararası diplomasideki etkinliğini askeri kapasitesi, savunma sanayisi ve müttefikleriyle geliştirdiği ilişkilerle desteklemeye önem verdiklerini söyledi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin uluslararası müzakere masalarındaki etkinliğini; sahadaki askerî kabiliyetlerimiz, savunma sanayimizin gücü ve müttefiklerimizle geliştirdiğimiz ilişkilerle desteklemeye büyük önem veriyoruz."

"BÖLGESEL GÜVENLİĞE VERDİĞİMİZ ÖNEMİN GÖSTERGESİ''

Mekke Anlaşması'nın bu çabaların somut örneklerinden biri olduğunu belirten Güler, anlaşmanın kurumsal bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Güler, "Söz konusu anlaşmanın kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve gerekliliklerine yönelik ortaklarımızla birlikte attığımız kararlı adımlar, bölgesel güvenliğe verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir." dedi.

Türkiye'nin müttefiklerine desteğini sürdüreceğini vurgulayan Güler, "Türkiye, kendi güvenliğini sağlarken dost ve müttefiklerinin güvenliğine de katkı sunmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

MEKKE ANLAŞMASI NEDİR?

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026'da imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üç ülke arasında savunma ve güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesini öngörüyor.

Anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın yakında TBMM'ye getirileceğini bildirmişti.