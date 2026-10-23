Bakan Güler'den Mekke İttifakı açıklaması. "Husilerle çatışmaya girilmeyecek"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , Star Haber Genel Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.



Suudi Arabistan , Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Anlaşması Meclis gündemindeyken, Türkiye'nin Husi Saldırılarının sürdüğü Suudi Arabistan'a nasıl bir askeri destek vereceği sorusu gündemde.

Bakan Güler, anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanmasının ardından, gerekli yasal süreçler ve Meclis'in vereceği yetki çerçevesinde, Suudi Arabistan’ın taleplerinin değerlendirileceğini ve sağlanabilecek desteğin kapsamının belirleneceğini söyledi.

“Türk askeri Husilerle çatışmayacak” diyen Bakan Güler, “Bu kapsamda, Katar’da olduğu gibi Suudi Arabistan’a yönelik muhtemel askeri desteğimizin temel amacı da caydırıcılığın güçlendirilmesi olacaktır. Husilerle herhangi bir çatışmaya girilmesini kesinlikle öngörmüyoruz. Önceliğimiz, bölgede yeni gerilimlerin ortaya çıkmasını önlemek ve güvenlik ile istikrara katkı sağlamaktır.” dedi.

Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın ardından Bakan Güler Mısır'a çok önemli bir çağrıda bulunarak, “Mısır ile de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazırız. Mısır’a teklifimiz açık: Mısır’ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacaktır.” diye konuştu.

Bedir Mutabakatı'nı da değerlendiren Bakan Güler, “Katar, Endonezya ve Pakistan ile imzaladığımız Bedir Mutabakat Zaptı, çok taraflı askeri iş birliğimiz açısından önemli bir gelişme olmuştur. Karşılıklı güvene ve ortak hedeflere dayanan bu mutabakatla, ülkelerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri bir araya getirerek savunma alanındaki ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz.” dedi.