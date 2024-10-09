Bakan Güler'den Özgür Özel'e yanıt: Onların arzu ettiği bilgileri sunduk

Meclis 'te düzenlenen İsrail tehdidi oturumu siyasette yeni bir tartışma başlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel , bakanların yaptığı bilgilendirme için "Televizyon programlarında duyduğumuz yorumlardan farkı yoktu." demişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel'e yanıt verdi.

Güler, "Sayın Genel Başkan'ın ne söylediğini bilmiyorum ama biz onların arzu ettiği bilgileri sunduk." dedi.



Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit operasyonlarının son durumu hakkında da bilgi verdi.



Bakan Güler, "40 yıllık işle uğraşıyoruz. Kasım ayı gelince konuşacağız." ifadesini kullandı.