Bakan Güler'den Ramazan Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Güler, "Toplumsal bağlarımızın güçlendiği, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın pekiştiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin mensuplarının 'Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramlar; toplumu bir arada tutan, bizi biz yapan en önemli kültürel değerlerimizin başında gelir. Binlerce yıldır bu milli ve manevi değerlerle yoğrulan asil milletimiz, sahip olduğu değerlerin kendisine kazandırdığı ruhla tarihe damga vurmuştur. Milli kimliğimizi ve karakterimizi oluşturan bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak, hepimizin en önemli vazifelerinden biridir. Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm mensupları da bu bilinçle değerlerimizin korunması ve nice bayramların huzur içerisinde yaşanabilmesi için her türlü gayreti göstermektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için; hudutlarımızın emniyetinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar son bir asrın en yoğun ve en etkin faaliyetlerini büyük bir başarıyla icra etmektedir" ifadelerini kullandı.



Bakan Güler, mesajın devamında şöyle dedi:



"Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu sarsılmaz irade ile görev ve sorumluluklarını yerine getiren; ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatleri için fedakarca görev yapan siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın gözlerinden öpüyor, hepinize sağlık ve esenlik içinde başarılı görevler diliyorum. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Cennet vatanımızda bu mutlu bayram günlerini, huzur ve güven içinde geçirmemizde en büyük pay sahibi olan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm muvazzaf ve emekli personelimizin, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve güvenlik korucularımızın aileleriyle birlikte Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle bir kez daha kutluyor; tüm şehit ve gazi ailelerimize saygılarımı sunuyorum."