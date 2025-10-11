Bakan Güler'den SDG uyarısı: "PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK ve iltisaklı tüm grupların alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti.



Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde yer alan silah ve sistemlerin kullanıldığı Ateş Serbest Faaliyeti-2025 Faaliyeti'nde konuşan Bakan Yaşar Güler açıklamalarda bulundu.

"ATEŞKESİ YAKINDAN İZLEYECEĞİZ"



İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Bakan Güler, "Gazze'de çatışmaların tamamen durdurulmasına ilişkin planın uygulanabilirliğinin uluslararası desteğe ve adil güvence mekanizmalarının kurulmasına bağlı olduğu da unutulmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, tarihi misyonumuz çerçevesinde ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, başta insani yardımların hızlıca bölgeye ulaştırılması, ateşkesin eksiksiz uygulanması ve sürekliliğine yönelik gelişmeleri yakından izleyecek, ihtiyaç duyulabilecek her konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" ifadelerine yer verdi.



"İÇ CEPHEMİZİ TAHKİM ETME ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Dünyanın bir krizden geçtiğini ve asimetrik risk ve tehditlerin devam ettiğini belirten Bakan Güler, birlik ve beraberliğini önemi vurgu yaptı. Güler, "Esasen ülkemizin savunma ve güvenliğini en üst seviyede sağlama noktasındaki en önemli dayanak noktalarımızdan biri milletçe sahip olduğumuz birlik ve beraberliktir. Bu çerçevede, iç cephemizi tahkim etmekte, bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"FARKLI ADLAR ALTINDA FAALİYETLERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Tüm terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesinin nihai hedeflerinin olduğunu kaydeden Bakan Güler, bu örgütlerin şartsız şekilde silahlarını bırakması gerektiğini dile getirdi. Güler, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar, alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve şartsız şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK, YPG, SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, komşumu ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim" dedi.