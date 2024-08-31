Bakan Güler’den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması: Esad’ın son açıklamaları gayet olumlu

Güler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan gelen, “İlişkilerin düzeltilmesi için hızla çalışma yapılmalı.” açıklamasını, “Esad’ın son açıklamaları gayet olumlu, aramızda çözülmeyecek bir sorun yok.” sözleriyle değerlendirdi. Bakan Güler, “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘görüşmemiz mümkündür’ diye ifade etmişti. Esad’ın da bunu anlamış ve algılamış olmasından da hakikaten memnuniyet duyduk. Böyle bir çatışma ortamının bir an önce bitirilip, her iki ülkenin de kendi normal faaliyetlerine dönmesi iki ülkenin de yararına olacaktır.” diye konuştu.

IRAK İLE ORTAK KOORDİNASYON MERKEZİ



Güler’in gündeminde Irak’ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları ve Irak merkezi hükümeti ile kurulması kararlaştırılan Ortak Koordinasyon Merkezi de vardı.



Güler şunları söyledi:



“Ortak Koordinasyon Merkezi’nin Bağdat’ta kurulacak. Orada hem Iraklı bir general, hem de bizim bir generalimiz olacak Bu iki general yapılacak faaliyetlerle ilgili sürekli birlikte ve koordineli olarak çalışacaklar. Bu faaliyetler arasında ortak operasyon olup olmayacağı konusuna ise, daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek karar verilecek.”



Irak ile imzalanan anlaşmayla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Başika Üssü’nün ortak eğitim merkezine dönüştürüleceğini belirten Güler, “Irak’ın daha eğitimli ve başarılı birliklere sahip olması için birlikte çalışacağız.” diye konuştu.



Güler, geçtiğimiz günlerde Kerkük’te Türkiye’ye ait İHA’ın düşmesi konusunda Irak makamları görüşmelerin devam ettiğini de söyledi.