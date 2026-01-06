Bakan Güler'den PKK/YPG'ye sert uyarı. "Kök salmasına müsaade etmeyeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK ve iltisaklı gruplarını, Suriye dahil, bulundukları tüm bölgelerde terör faaliyetlerine son vermeleri ve silahlarını teslim etmeleri hususunda bir kez daha uyardı. Güler "Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.



Bakan Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni"ne katıldı.

TSK'nın caydırıcı gücü ve Mehmetçiklerin gayretiyle terörün bitme noktasına geldiğini vurgulayan Bakan Güler, "Şüphesiz ki ordumuzun bu caydırıcı gücü, en başta terör örgütleriyle mücadelede kendisini göstermiş, kahraman Mehmetçik emsalsiz gayretleriyle terörü bitirme noktasına getirmiştir" diye konuştu.

"SAMİMİ OLARAK SÜRECİN BAŞARILI OLMASINI UMUYORUZ"



PKK ve iltisaklı grupların fesih kararı kapsamında Suriye dahil bulundukları bölgelerde terör faaliyetlerini durdurmaları gerektiğini vurgulayan Bakan Güler, “Bunun sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Terörsüz Türkiye' süreci başlatılmıştır. Biz samimi olarak bu sürecin başarılı olmasını arzu ediyoruz. Ancak bunun için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararı kapsamında Suriye dahil, bulundukları tüm bölgelerde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler. Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.