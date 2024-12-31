Bakan Güler'den yeni yıl mesajı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni yıl mesajı paylaştı.

Sınırların güvenliğini tam anlamıyla tesis edene kadar mücadelenin devam edeceğini bildiren Güler, "Bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldu bittiye asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Teröristler için tek çıkış yolunun silahları bırakmak ve Türk adaletine teslim olmak olduğunu dile getiren Güler, "Suriye'de oraya çıkan yeni süreci büyük bir memnuniyetle karşılıyor, gelişmeleri de yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.