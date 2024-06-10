Bakan Güler: Örgütün sözde seçim çalışmalarını kesinlikle reddediyoruz

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG tarafından Suriye’nin kuzeyinde yapılmak istenen 11 Haziran'daki sözde seçimlerin ertelenmesine ilişkin "Örgütün sözde seçim çalışmalarını kesinlikle reddediyoruz." dedi. Kararlılık mesajı da veren Bakan Güler, "Terör koridoruna müsaade yok." ifadelerini kullandı.



Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda terörle mücadele operasyonlarındaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.



"TERÖR KORİDORU KURULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"



Bakan Yaşar Güler toplantıda "Terörle mücadelede hudut güvenliğinde yurt içi ve dışında icra edilen faaliyetlerde kazanılan istikrarlı başarı ve kalıcı etkinliğin çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşımaktayız." dedi.



"Bununla birlikte terör örgütünün Suriye uzantılarının, Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sözde yerel seçim yapma gayretleri dikkat çekmektedir. Konu terör örgütünün DAEŞ ile mücadelesi olarak servis edilmekte ve uluslararası kamuoyu yanıltılmaktadır." ifadelerini kullanan Bakan Güler, meselenin DAEŞ ile mücadele değil, doğrudan ülkeyi ve bölgeyi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulanmaya çalışılması olduğunu dile getirdi.



Bakan Güler, şöyle devam etti:



"Tarih başta Suriye olmak üzere etki alanımızdaki coğrafyalarda kalıcı çözümlerin ancak Türkiye'nin bakış açısını dikkate alan yaklaşımlarla sağlanabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu kapsamda terör örgütü tarafından bölgesel gerçekliklerle bağdaşmayan yapay terör devleti kurulmasının bir aşaması olarak görülen bu sözde seçim çalışmalarını kesinlikle reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri güney sınırlarının hemen ötesinde bölücü örgütün bir terör koridoru kurmasına asla müsaade etmeyecektir. Son dönemde elde ettiğimiz önemli tespitler, operasyonlarımız sayesinde terör örgütünü yurt içinde olduğu gibi Avrupa'dan da katılımların ciddi oranda azaldığı, yurt içinde gençler arasında örgütlenemediği, gelirlerinin ciddi oranda düştüğü ve sözde lider kadrolara itibar edilmediği, PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyinin kararlarına ve konuşmalarına sıkça yansıyan hususlar olmuştur. Bu durum terör örgütünün Türk adaletine teslim olmaktan başka seçeneği olmadığını anlamaya başladığının da en önemli işaretidir.