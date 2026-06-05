Bakan Gürlek, 15 bin personel alımının ayrıntılarını açıkladı
05.06.2026 22:31
Adalet Bakanı Akın Gürlek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığa 15 bin personel alımının detaylarını paylaşarak, adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar birçok birimde yeni istihdam sağlanacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceden duyurduğu, adalet teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımınının ayrıntılarını paylaştı.
Gürlek, sözleşmeli personellerin 8 bininin adliyelerde, 6 bin 100'ünün Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde ve 900'ünün ise İcra Katibi olarak İcra Daireleri'nde istihdam edileceğini bildirdi.
İlan detaylarımız 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve bakanlığın web sitesinde yayımlanacak.
Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler.
Gürlek X'teki paylaşımının sonunda şunları söyledi: ‘’Tensipleriyle bizlere bu imkânı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun."