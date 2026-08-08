Bakan Gürlek: 40 yıllık terör belasından kurtulma arifesindeyiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek , bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere gittiği Iğdır'da açıklamalarda bulundu.



Bakan Gürlek'in gündemimde "Terörsüz Türkiye Süreci" vardı. Provokasyonlara rağmen süreçte sona gelindiğini vurgularken, “Bölge insanımız 40 yılı aşkın kanayan yarası devletimizin gelişmesi kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulma arifesindeyiz. Bu proje teorik safhadan fiili duruma doğru bitiş noktasına gelme aşamasına gelmiştir. Allahın izniyle milletimizin şuuruyla işallah bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açacaktır. Tüm provakasyonlara tüm iç ve dış nifak merkezlerine karşı doğusu batısı Türkü Kürdü el ele kardece inşallah güzel vatanın ufkunu güzel yarınlara açtırırız.” dedi.



Bakan Gürlek, faili meçhul cinayetlerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Zaman aşımı vurgusu yaparak, kararlılık mesajı veren Baklan Gürlek, “Zamanı geçmiş olması faillere güvence sağlamaz. Hiçbir cinayet unutulmayacak hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Soruşturmalar bir kanaate göre değil delilerin gösterdiği istikamete doğru ilerleyecektir.” ifadelerini kullandı.