Bakan Gürlek açıkladı. 197 şüpheli Türkiye'ye iade edildi

Adalet Bakanı Gürlek, “2026 yılının ilk yarısında, adi suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir.” açıklamasıyla bu kişilerin adalete teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, iade edilen şüphelilerin 85’inin Gürcistan’dan, 52’sinin Almanya’dan, 9’unun Yunanistan’dan, 8’inin Karadağ’dan, 6’sının Bulgaristan’dan, 3’ünün Hollanda’dan ve 3’ünün de Kırgızistan’dan Türkiye getirildiğini ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

“Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Polonya’dan ikişer suçlu iade edilirken; Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna’dan birer suçlunun iadesi sağlanmıştır.”

“SUÇ İŞLEYİP DE ADALETTEN KAÇANLAR HİÇBİR YERDE KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSEDEMEYECEK”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı, “Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler. Adalet Bakanlığı olarak, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin çok daha sıkı, tavizsiz ve anbean takipçisi olacağız.” mesajını vererek şu ifadeleri kullandı:

“Buradan net bir şekilde ifade etmek isterim ki; Türkiye’den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerimizde, onların haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız. İadeler konusunda iş birliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız.”

“TÜRK ADALETİ ER YA DA GEÇ GEREĞİNİ YAPACAKTIR”

“Aziz milletimiz müsterih olsun: Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.” diyerek kararlılıklarına da vurgu yapan Bakan Gürlek, suçlular için kaçacak yerin olmadığını söyleyerek açıklamasına şöyle devam etti:

“Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır. Suçla mücadele kapsamında iade süreçlerine katkı sağlayan ülkelerin yetkililerine teşekkür ediyor; omuz omuza çalıştığımız İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suçla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeydeki eşgüdüm ve iş birliğimizi güçlendirerek tavizsiz bir kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.”